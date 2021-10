D1A: Nouvel entraîneur, Belhocine voit à Courtrai un «groupe de joueurs de qualité"

Avec un passé de joueur, d’entraîneur adjoint, de T1 et de directeur sportif, Belhocine a occupé de nombreux postes à Courtrai. Il doit maintenant prendre la relève d’Elsner. Belhocine a l’expérience nécessaire et a souvent remplacé un collègue, mais jamais dans des circonstances comme celle-ci, où son prédécesseur n’a pas été licencié en raison de mauvais résultats. «En débarquant au début d’une nouvelle saison, on peut commencer par la préparation, et j’ai aussi été appelé deux fois à la rescousse parce que l’entraîneur était parti, mais je connaissais bien le groupe pour y avoir travaillé. Maintenant, je rejoins une équipe en plein milieu de la saison. C’est une situation inhabituelle, mais dès le premier entraînement, j’ai l’impression que les joueurs vont tout donner comme ils l’ont fait jusqu’ici.»