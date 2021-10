Qualifications Euro U21: l’attaquant suédois Anthony Elanga victime d’insultes racistes en Italie

«Nous avons donné notre version des faits et avons soumis un rapport oral aux arbitres et délégués du match», a précisé l’entraîneur des U21 suédois Claes Eriksson. «Nous attendons désormais les retours et déciderons ensuite de la marche à suivre. Personne ne devrait être exposé au racisme, c’est vraiment inacceptable. Nous soutenons totalement Anthony.»