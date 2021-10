Bruxelles: un budget régional encore très vague

Le gouvernement Vervoort a trouvé 360 millions, en réduisant les dépenses et en étalant les investissements. « Sans taxe nouvelle », insiste Sven Gatz.

C’est bonne dernière que la Région bruxelloise a bouclé son budget 2022. De quoi finaliser l’épure jusque dans les moindres décimales ? Pas précisément… Pour rappel, il s’agissait de trouver 360 millions (un trou creusé en grande partie par le report, voire le renoncement, de la taxation kilométrique, soit 250 millions de recettes en moins).

A très gros traits, brossés dans un communiqué de presse plus ronflant que chiffré, l’effort est basé sur trois piliers. D’abord, une augmentation des recettes. Pas de crainte, le ministre (Open VLD) du Budget, Sven Gatz, s’engage : « il n’y a aucune taxe nouvelle, ni pour le citoyen ni pour les entreprises ». Les 117 millions qui viennent gonfler les caisses régionales sont dus à des prévisions, revues à la hausse, de la perception de droits de succession, d’enregistrement et de donation. « Ce sont les chiffres fournis par le SPF Finances et notre administration, dus au redémarrage de l’économie », se réjouit le libéral flamand.