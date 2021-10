Propos haineux sur Facebook: douze mois de prison pour le premier délit du genre jugé aux assises

Le Flémallois Sami Haenen, 34 ans, a été déclaré coupable, ce mercredi à la cour d’assises de Liège, de délit de presse et de menaces verbales après avoir diffusé des écrits et une vidéo dans laquelle il disait vouloir s’en prendre aux femmes, et en particulier aux féministes, contre lesquelles il apparaissait particulièrement acerbe. Il a été acquitté d’incitation à la haine à l’encontre des femmes, et l’avocate générale Brigitte Goblet avait demandé contre lui une peine de trois ans de prison assortie d’un sursis probatoire partiel, conditionné notamment à un suivi psychologique, à une formation professionnelle et au fait d’arrêter de publier des vidéos sur le web. Il avait accepté toutes les conditions, sauf cette dernière, son conseil, Me Wilmotte, invoquant la nécessité pour son client de « ne pas se couper du monde ». Après trois heures de délibération, le premier belge à être poursuivi pour un délit de presse via les réseaux sociaux a écopé de 12 mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans.