Covid Safe Ticket: ce qui change ce vendredi 15 octobre

Le CST sera toujours requis lors d’événements de masse, c’est-à-dire à partir de 50 personnes en intérieur et 200 en extérieur, à partir de 12 ans. Il sera demandé, à partir de 16 ans cette fois, dans les clubs de sport et de fitness en intérieur (et en extérieur, au-delà de 200 personnes), pour entrer en discothèque et dans les cafés et restaurants, sauf en terrasse. Selon Marc Van Muylders, vice-président d’Horeca Bruxelles, « Les établissements horeca sont prêts. Nous avons eu le temps de nous préparer et la mise en place du CST ne sera pas un problème. Certains se sont d’ailleurs déjà lancés ce mercredi pour rassurer leurs clients réguliers et montrer que c’est très simple. » Le pass sanitaire est également requis pour les visites dans les hôpitaux et maisons de repos dès l’âge de 12 ans. Le masque restera cependant obligatoire pour ces visites, malgré l’application du pass sanitaire.