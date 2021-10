Taxe aérienne: et le vainqueur sera Ryanair?

Récolter 30 millions d’euros avec une taxe sur les voyages en avion de moins de 500 km a fait réagir même si, pour éviter d’inciter les passagers à aller chercher leur avion dans un pays voisin, la « contribution » serait limitée (4 à 6 euros). Réaction habituelle du secteur de l’aviation : les taxes aviations servent d’ajustement budgétaire plutôt que de s’attaquer réellement au problème des émissions de CO2. Il y a aussi des réactions moins rationnelles, genre : ce serait une machination francophone pour privilégier Charleroi au détriment de l’aéroport (national mais néanmoins flamand) de Bruxelles. En Belgique, le flou génère toujours quelques réflexes communautaires. Dans les milieux officiels, on explique que le principe de la taxe a été adopté mais que sa définition concrète et sa mise en route seront détaillées plus tard.