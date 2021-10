Budget fédéral - La CSC réserve un accueil mitigé à l'accord budgétaire

Parmi les notes positives, la CSC liste pêle-mêle la modération des prix de l'énergie avec un focus sur les bas revenus, une augmentation du pouvoir d'achat grâce à la suppression et la compensation de la cotisation sociale généralisée ainsi qu'une taxe sur les billets d'avions pour les vols de très courte distance.

Même chose pour les courtes périodes de maladie : les travailleurs des PME devront fournir un certificat médical pour une journée de maladie alors que les travailleurs des grandes entreprises en seront dispensés. "Or, c'est précisément dans les entreprises où les contacts entre l'employeur et le travailleur sont les plus étroits que la confiance fait défaut. C'est de la discrimination", tacle la CSC.

Par ailleurs, au lendemain du scandale des Pandora Papers, le syndicat constate qu'aucune mesure n'est proposée pour remédier au "bric-à-brac fiscal" qui favorise les plus nantis.