Bourse de Bruxelles - Hausse prudente en Europe après l'inflation américaine

Hors indice, Recticel (15,76) revenait aux écrans avec un bond de plus de 15 pc, écart finalement ramené à 7,6 pc. Econocom (2,86) plongeait de 8,2 pc tandis que Exmar (4,56) reperdait 4 pc. Deceuninck (3,81) gagnait par contre 4,4 pc tandis que Kinepolis (57,25) et D'Ieteren (132,00) s'appréciaient de 1,4 et 2,4 pc. MDxHealth (1,13) chutait enfin de 5 pc en compagnie de Mithra (18,66) et Oxurion (2,38), en baisse de 1,6 et 1,4 pc, Sequana Medical (7,30) bondissant par contre de 5,2 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1569 USD, contre 1,1559 dans la matinée et 1,1537 la veille. L'once d'or gagnait 23,15 dollars à 1.787,60 dollars et le lingot se négociait autour de 49.710 euros, en progrès de 510 euros.