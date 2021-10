Etats-Unis: l’espion amateur voulait divulguer les secrets des sous-marins nucléaires

Le FBI, prévenu de ses agissements, a correspondu avec Jonathan Toebbe, officier de réserve de la marine et expert nucléaire, avant de l’interpeller le 9 octobre avec sa femme. Tous deux encourent la réclusion à perpétuité.

Jonathan Toebbe en était certain : les secrets qu’il avait à offrir à une puissance étrangère promettaient d’être « de grande valeur pour elle ». Expert nucléaire et officier de réserve de l’US Navy, ce quadra résidant à Annapolis, dans le Maryland, avec sa femme Diana, s’était résolu à sauter le pas en avril 2020. L’Amérique sombrait, comme le reste du monde, dans une terrifiante crise pandémique, mais lui, Toebbe, avait à cœur de trahir son pays. Pour quel motif ? La vénalité, à première vue, puisqu’il demandait l’équivalent de 100.000 dollars en cryptomonnaie en échange de ses services, et ce bien qu’il semble mener une vie confortable de haut fonctionnaire dans un quartier résidentiel avec deux jeunes enfants, sans dette ni vice apparent.