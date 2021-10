Fuites de données dans Covidscan: l’APD prend le problème «très au sérieux»

Dans un communiqué, l’APD confirme avoir « pris connaissance d’une potentielle faille de sécurité relative à la validation et la lecture des Covid Safe Tickets via l’application CovidScan ». « Les données traitées dans le cadre du CST étant très sensibles, l’APD prend cette potentielle violation de données très au sérieux. »

Cette potentielle fuite de données, précise-t-elle encore, concernerait plus de 39.000 personnes. Selon Guillaume Derval, plus de 45.000 CST seraient en réalité à ce jour concernés. Et pour cause, cette liste de « vaccinés malades » ou « ayant été malade depuis la deuxième dose » grossit de jour en jour.

« Un risque pour les droits et libertés »

« Les données sensibles, en ce compris les données liées à la santé, vu que leur traitement comporte plus de risques pour les droits et libertés des individus que le traitement de données « ordinaires », sont une priorité pour l’APD. Celle-ci ne cesse de rappeler depuis le début de la pandémie, que des informations concernant l’état de santé d’une personne bénéficient d’un régime de protection plus strict au sens du RGPD et ne peuvent être traitées que sous certaines conditions, et avec la plus grande prudence. C’est pourquoi l’APD va se pencher sur ce dossier. » conclut l’Autorité.