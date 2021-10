Le football professionnel risque de vaciller sur les nouvelles bases fiscales

Il y a déjà plus d’un an, le gouvernement Vivaldi avait annoncé haut et fort sa volonté d’initier une réforme censée diminuer les avantages fiscaux accordés aux sportifs professionnels ainsi qu’aux clubs, pourtant déjà impactés parfois assez lourdement par la crise sanitaire. Et il a tenu parole, promettant de faire des économies substantielles. Décryptage.

Quelles économies ?

Dans l’accord budgétaire rendu public mardi, le gouvernement a initié des mesures visant à lui faire économiser 43 millions d’euros, dont 30 seront directement liés à la réduction des avantages fiscaux existants. Les 13 millions restants concerneront essentiellement la réduction des commissions accordées aux agents de joueur mais aussi les avantages liés à un système de pensions jugé trop favorable ou la lutte contre la fraude fiscale.