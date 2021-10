Le plastique, grand absent de la politique de durabilité des banques

Alors que le thème préoccupe de plus en plus l’opinion publique et qu’il prend de l’ampleur dans les décisions politiques, l’utilisation du plastique, et notamment le plastique à usage unique, semble avoir quelques difficultés à s’insérer au sein des institutions financières, qui financent à coup de milliards d’euros les secteurs qui ont massivement recours à cette matière. C’est ce que FairFin montre dans une étude inédite sur cette question. L’ASBL, qui milite pour une finance plus transparente et plus équitable, a passé au crible les politiques d’investissement de sept banques actives en Belgique. Verdict ? Rien de concret, ou presque, sur les plastiques. « Malgré son impact environnemental néfaste, nous avons constaté que la pollution plastique ne joue pratiquement aucun rôle dans l’engagement des banques en faveur de l’environnement et du climat », déplore Frank Vanaerschot, un des chercheurs qui a réalisé l’étude.