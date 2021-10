Brexit: l’UE tente d’apaiser les tensions sur le protocole nord-irlandais

Dans tous les sens, à l’endroit et à l’envers, parfois « au-delà des règles européennes actuelles », la Commission européenne estime avec ses nouvelles idées vraiment avoir fait tout son possible pour apaiser les tensions autour du protocole nord-irlandais du traité sur la sortie de l’Union européenne. Pour rappel, celui-ci prévoit que l’Irlande du Nord reste soumise aux règles douanières et sanitaires de l’Union européenne. Cela, pour empêcher le retour d’une frontière dure avec l’Irlande du Nord. Mais Londres estime que les modalités des échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord sont « intenables ». Et menace de suspendre purement et simplement le protocole nord-irlandais.

« Nous proposons un modèle alternatif pour la mise en œuvre du protocole », a expliqué le commissaire européen Maros Sefcovic.