Bruxelles entame le débat sur l’abattage rituel

Le projet bruxellois de rendre obligatoire l’étourdissement des animaux d’abattoir est sur la table du gouvernement. Mais il risque de se heurter au refus des responsables juifs et musulmans et aux appréhensions du secteur de la viande.

Ce jeudi, Bernard Clerfayt (Défi), ministre du Bien-être animal, déposera sur la table du gouvernement bruxellois un projet d’ordonnance visant à interdire l’abattage du bétail sans étourdissement préalable et réversible, y compris dans le cadre de rites religieux. Une interdiction déjà appliquée en Wallonie et en Flandre depuis 2019, validée par la Cour constitutionnelle le 30 septembre, après un recours d’associations religieuses islamiques et des personnalités de la communauté juive.

La Cour belge s’était tournée vers la Cour de Justice de l’Union, qui a répondu que les règles européennes n’empêchaient pas d’adopter des dispositions supplémentaires pour une plus grande protection des animaux, y compris pour les abattages religieux. Juste après la publication de l’arrêt, le ministre bruxellois avait indiqué espérer une adoption rapide du texte. Un dossier délicat qui risque de raviver les tensions au sein de la majorité bruxelloise (lire par ailleurs).