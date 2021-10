Seppe Smits: «Gravir une montagne, c’est inégalable»

Rencontre à Bruxelles, à l’occasion de l’évènement 100% snow, avec l’un des plus illustres représentants de la glisse nationale.

Là, comme ça, posé, au soleil, Seppe Smits ne donne pas spécialement l’impression de quémander la neige. Pourtant, d’habitude, à cette période, le natif de Westmalle a déjà retrouvé la « board » pour enchaîner les courbes et les « tricks ». « D’habitude, au mois d’août, je pars du côté sud de la planète, pour aller y chercher l’hiver », explique le snowboardeur belge. « Je vais en Australie ou en Nouvelle-Zélande et j’y reste jusqu’à mi-septembre, quand les glaciers européens commencent à prendre un peu de neige et proposer de bonnes conditions pour faire du snowboard. Mon hiver s’étire souvent jusqu’à la moitié du mois de mai. Après, en général, je sens que mon corps a besoin de souffler ».