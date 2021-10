Italie: pass sanitaire au travail, le spectre d’un chaos généralisé

A barque désespérée, Dieu fait trouver le port. » Si les Italiens, qui s’opposent aujourd’hui à l’introduction du pass sanitaire dans tous les lieux de travail publics et privés de la Péninsule, connaissaient ce vieux dicton français, ils l’auraient érigé en slogan politique. C’est, en effet, dans certains ports du pays, à commencer par celui de Trieste, que la contestation contre la mesure adoptée par le gouvernement, en vigueur à partir de ce vendredi, prend de plus en plus d’ampleur et de profondeur.

Le communiqué diffusé, ce mardi, par l’organisation CLPT (Coordination des Travailleurs portuaires de Trieste) utilise un langage concis et sans équivoque : « Nous n’accepterons aucun accord ou compromis tant que le pass sanitaire requis pour travailler ne sera pas aboli, non seulement pour les employés de notre port mais aussi pour tous les travailleurs du pays », peut-on lire sur le document.