Enseignement: le nombre de diplômés n’a pas augmenté avec le décret Paysage

Alors que le décret Paysage s’apprête à subir une énième modification, quel est son impact sur le parcours des étudiants ? Cette question sensible fait l’objet de nombreux débats entre « pro-Paysage » d’un côté, et « anti-Paysage » de l’autre. Un débat où les chiffres se font rares, et où la couleur politique se glisse inlassablement. La question est pourtant cruciale. Implémenté à la rentrée 2014-2015 par l’ancien ministre Jean-Claude Marcourt (PS), ledit décret se targuait d’un objectif bien assumé : augmenter le nombre de diplômés du supérieur en favorisant l’accumulation de crédits.

Pour répondre à cette question, Le Soir a pu se procurer le suivi des cohortes des hautes écoles et écoles supérieures des arts, ainsi que des six universités francophones. Résumons.

1