Voyages: voici les vols concernés par la nouvelle taxe d’embarquement (infographie)

Le budget du gouvernement De Croo prévoit une taxe de 4 à 5 euros par passager sur les vols de moins de 500 km. Montant difficilement conciliable avec l’objectif fiscal annoncé. Mais quels sont les vols concernés?

Depuis la Belgique, un seul aéroport et quatre destinations sont potentiellement visées par la nouvelle mesure : il s’agirait des passagers au départ à Brussels Airport vers Amsterdam (KLM), Francfort (Lufthansa et Brussels Airlines), Londres (British Airways et Brussels Airlines) et Paris (Brussels Airlines). A Charleroi, on confirme qu’il n’y a aucun départ pour une destination distante de 500 km ou moins. Et les vols entre Anvers et Londres ont été fauchés par la pandémie.