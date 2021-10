Classes moyennes vs ménages précaires: on se trompe de combat

Cette différence entre catégories sociales a suscité le débat entre la majorité et l’opposition ce mercredi au Parlement.

La guerre entre les plus précaires et les classes moyennes est donc déclenchée. A-t-on privilégié les premiers, pour oublier les autres ? C’est le grand débat qui a confronté l’opposition et la majorité ce mercredi au Parlement, avec au centre du jeu le « package » décidé par la Vivaldi pour atténuer la hausse des prix de l’énergie.

Deux remarques tout d’abord.

Primo, ce qui aurait été vraiment scandaleux aurait été de prendre des mesures unilatérales d’amortissement du « choc énergétique » sans distinction de catégories sociales. Le chèque de 200 euros pour tous ou la baisse généralisée de la TVA étaient en ce sens à proscrire.