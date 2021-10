Alexander De Croo sur le budget fédéral: «C’est un budget et une politique qui renforceront notre pays»

Après 16 heures de débats sur sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Alexander De Croo (Open-Vld) a pris la parole sur le coup de 2h du matin à la Chambre pour défendre le budget présenté par la coalition Vivaldi. « Ce qui me frappe, c’est que certains indiquent que l’on va trop loin, et que d’autres disent que l’on ne va pas assez loin. Mais l’orientation générale est peu remise en cause », a-t-il observé. « Personne ne remet vraiment en cause la ligne. Ce gouvernement mène une politique du centre. Et il faut toujours le faire dans le contexte dans lequel on se trouve. Parfois, j’ai l’impression que certains ne tiennent pas compte de cela. »

Le débat sur la déclaration de politique générale était toujours en cours jeudi à 07h du matin. Le vote de confiance est attendu à partir de 15h00.