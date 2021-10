Les groupes terroristes en Afrique représentent-ils un danger pour l’Europe?

Les Nations unies considèrent désormais l’Afrique comme la « région du monde la plus impactée par le terrorisme ». Une situation due à l’avancée de l’Etat islamique et d’Al-Qaïda sur place. Dans trois régions en particulier, la situation s’aggrave de manière dramatique.

Il est rare que les politiciens du Kremlin commentent les actions menées par les forces mercenaires russes. Non seulement parce que cette activité est illégale en Russie. Mais surtout parce qu’elle permet la défense d’intérêts de politique étrangère via des canaux informels, également en Afrique. Une situation qui rend les révélations du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a annoncé que la junte militaire malienne s’était tournée vers « une société militaire privée russe », d’autant plus remarquables. Il serait question d’accords commerciaux avec « des individus apportant une aide militaire étrangère ». Il s’agit ici du Groupe Wagner – ni les Russes ni les généraux maliens ne l’ont démenti.