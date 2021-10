Pic du nombre de nouveaux contrats à durée indéterminée (Acerta)

De janvier à août 2021, les employeurs et les travailleurs ont même été un peu plus nombreux (+1,7%) à signer un contrat de travail qu'au cours de la même période en 2019.

La reprise du flux entrant de travailleurs vers de nouveaux emplois est la plus significative dans les plus petites entreprises. Les grandes entreprises (de 200 à 500 collaborateurs) constituent donc le plus mauvais élève parmi les types d'entreprises: le flux entrant y est encore inférieur à 2019 (-31 %) et même à 2020 (-11 %).