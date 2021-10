Samir Nasri, l’ancien joueur d’Anderlecht, chambré sur sa forme physique: «Ils sont venus à deux»

Samir Nasri, l’ancien joueur de l’OM, de Manchester City et d’Anderlecht, a pris quelques kilos depuis la fin de sa carrière.

Ce mercredi soir, le Vélodrome était bouillant pour le « Match des Héros » entre une sélection marseillaise et une équipe de l’Unicef. Une pluie de stars était présente sur la pelouse phocéenne pour la bonne cause. Dont un certain Samir Nasri, ancien joueur du Sporting d’Anderlecht.

Depuis l’annonce de sa retraite sportive, l’ancien chouchou de l’OM a pris quelques kilos. Ce qui n’a pas manqué de faire le buzz sur la toile. Après la rencontre, le Français a même été chambré par Lorik Cana, ancien joueur de Marseille qui participait aussi à la soirée. « Tu as vu, ils sont venus à deux. Il y a Samir et Nasri », a pointé l’Albanais au micro de La Provence.