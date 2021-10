Bernard Clerfayt sur l’abattage rituel: «On ne peut pas accepter la souffrance animale»

Bernard Clerfayt, le ministre bruxellois du Bien-être animal, se défend pourtant de vouloir mettre le sujet sur la table pour créer des tensions au sein du gouvernement bruxellois. Mais il constate que la situation a changé : la Cour constitutionnelle a validé, le 30 septembre, une interdiction déjà appliquée en Wallonie et en Flandre depuis 2019.

Le gouvernement bruxellois, éreinté par le budget, n’a guère besoin d’un nouveau sujet sensible sur lequel se déchirer. Or, l’abattage rituel est de ceux-là, qui divisent la majorité régionale.

Le ministre s’explique : « Je suis très prudent sur ces questions-là. Mais la Cour constitutionnelle a remis un arrêt qui clarifie la situation. Il y a deux ans, il y avait une incertitude juridique sur la question de la liberté religieuse par rapport au bien-être animal. Ce n’est plus le cas ».

« Les partenaires du gouvernement m’ont confié le soin d’améliorer le bien-être animal à Bruxelles. Je ne peux pas, en tant que ministre, ne pas mettre le dossier sur la table. Je dois proposer cette avancée qui me paraît juste et proportionnée », détaille Bernard Clerfayt. « Je suis conscient des enjeux, c’est aussi une question économique. Mais est-ce qu’au nom de l’emploi, on doit accepter la souffrance animale. Je ne peux pas vous dire ‘oui’ en tant que ministre du bien-être animal ».