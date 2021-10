Des métallos de la FGTB portent plainte au pénal contre Integrale

À lire aussi Affaire Nethys: Diego Aquilina, assureur le jour, vendeur de savon la nuit

La Mutualité Générale de l’Éducation Nationale (MGEN, première mutuelle de santé en France), d’un côté, et des obligataires réunis par Deminor, d’un autre côté, ont intenté des actions en justice pour tenter de suspendre la vente d’Integrale à Monument Re.

Mais il semble qu’autre groupe d’obligataires tient à faire valoir ses droits et ce groupe est constitué de différentes centrales de la FGTB, essentiellement des métallos wallons et bruxellois.

Il apparaît que la MWB, une coupole qui rassemble les métallos FGTB de Wallonie et de Bruxelles, a bel et bien porté plainte au pénal avec constitution de partie civile contre Integrale, poussant la désignation d’un juge d’instruction. Parmi les administrateurs d’Integrale de l’époque, on retrouve, entre autres, François-Xavier de Donnea, Pol Heyse, Pierre Meyers, Jacques Tison et Diego Aquilina, tous d’anciens hommes forts de Nethys et de l’assureur, le premier étant l’actionnaire majoritaire du deuxième.

Lundi matin, le siège de l’assureur Integrale a été perquisitionné par des enquêteurs de la police judiciaire fédérale (PJF) de Liège qui cherchaient des informations concernant ce prêt accordé en 2018 par Integrale à Nethys,