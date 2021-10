Dernier vol pour Alitalia

Les plus de 10.000 employés de la compagnie font face à un avenir incertain, n'ayant reçu aucune garantie de priorité pour le processus d'embauches. ITA commencera avec 52 avions et 2.800 employés, qui pourraient passer à 5.750 d'ici quelques années. À partir de vendredi, elle desservira 44 destinations, et peut-être 74 d'ici 2025.

Alitalia a débuté le 5 mai 1947 sous le nom d'Aerolinee Italiane Internazionali, avec son premier vol Turin-Rome-Catane. Le premier vol intercontinental a eu lieu un an plus tard, de Milan vers l'Amérique latine. En 1975, la compagnie aérienne a fusionné avec Linee Aeree Italiane et le nom Alitalia a été choisi. La compagnie avait atteint le cap du million de passagers transportés dans les années 60, et les 25 millions dans les années 90.