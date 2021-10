Arthur Theate revient sur le Final Four avec les Diables rouges: «J’aurais aimé jouer quelques minutes»

« Très content »

Mais il aurait tout de même apprécié obtenir du temps de jeu contre l’Italie. « J’aurais peut-être aimé avoir quelques minutes, mais on était dans un Final Four, on n’était pas là pour faire plaisir à l’un ou l’autre joueur. J’aurais aimé jouer, c’est sûr, mais j’étais déjà très content que le sélectionneur fasse appel à moi. J’espère pouvoir intégrer petit à petit cette équipe des Diables Rouges. Tu apprends énormément à leur contact et c’est ce que je retiens de cette semaine, c’est le principal. »