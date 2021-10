Le diesel et l'essence plus chers à la pompe vendredi (2)

Les prix du diesel et de l'essence 95 (E10) atteignent des records absolus, peut-on lire sur le site de la Fédération pétrolière belge (Petrolfed). Le dernier plus haut pour le premier date d'octobre 2018 (1,6340 euro/litre) et de juillet 2014 pour le second (1,6730 euro/litre). Le maximum record de l'essence 98 (E5) n'est pas encore dépassé et date, lui, de septembre 2012 (1,8360 euro/litre).