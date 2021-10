Abus sexuels au sein de l’Eglise: l’éloge de la trahison

Face au scandale des abus sexuels commis par des membres du clergé depuis des décennies, la fidélité et la docilité ne peuvent être des prétextes à l’abdication morale ou au déni d’intelligence.

La publication début octobre du rapport Sauvé sur les violences sexuelles au sein de l’Eglise catholique française a provoqué un séisme. 216.000 personnes aujourd’hui majeures ont été abusées par des prêtres ou des religieux depuis 1950 alors qu’elles étaient mineures ; quelque 3.000 clercs se sont comportés en pédocriminels. Et, comme partout ailleurs dans le monde, la gravité et la persistance de ces abus n’ont été rendues possibles que par une longue et insoutenable conspiration du silence.