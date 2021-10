Le message fort de Mauricio Pochettino envoyé à Kylian Mbappé: «La situation est ouverte, tout peut arriver»

Alors que le contrat de Kylian Mbappé au PSG expire en juin 2022, le mystère reste entier concernant son avenir. Restera-t-il dans la capitale française ou tentera-il l’aventure au Real Madrid dans quelques mois ? Interrogé par la Cadena Ser à ce propos, Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, a répondu sans détour.

« Kylian prendra la décision qu’il doit prendre et le club fera tout son possible pour garder Kylian, car nous parlons de l’un des meilleurs joueurs du monde, il a 22 ans et un grand potentiel », a avancé le technicien argentin. « Qui peut penser que le PSG ne veuille pas qu’il continue ici encore de nombreuses années ? Le club va essayer de le convaincre et de le séduire pour qu’il continue ici. Je pense que la situation est ouverte et qu’à l’avenir tout peut arriver. La position de ces derniers mois peut changer dans le futur. Comme club, le PSG a l’espoir et la capacité de séduire et de proposer des choses pour rester et être heureux. Il a un contrat jusqu’au 30 juin 2022 et les possibilités qu’il puisse changer d’avis sont là. » Voilà qui a le mérite d’être clair…