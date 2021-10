Métis du Congo: «L’État belge n’a pas eu le courage d’aller jusqu’au bout», plaide l’avocate des parties civiles

Cinq femmes, nées au Congo entre 1946 et 1950, ont déposé plainte contre l’État belge pour crime contre l’humanité et ont introduit une action en responsabilité civile devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

« L’État belge n’a pas eu le courage d’aller jusqu’au bout, de nommer le crime, car sa responsabilité encourait des dommages et intérêts », a plaidé Me Michèle Hirsch, l’un des conseils de cinq femmes qui ont porté plainte contre la Belgique pour crime contre l’humanité au sujet de la ségrégation des enfants métis au Congo, jeudi matin, devant le tribunal civil de Bruxelles. « Des excuses pour l’Histoire oui, mais des réparations aux victimes, non », a affirmé l’avocate, faisant référence aux excuses qui avaient été prononcées par l’ancien Premier ministre, Charles Michel, en 2018.

« Mes clientes ont été enlevées, maltraitées, ignorées, expulsées du monde. Elles sont la preuve vivante d’un crime d’État non avoué, et bientôt il n’y aura plus personne pour témoigner. Si elles se battent pour que ce crime soit reconnu, c’est pour leurs enfants, leurs petits-enfants ? Car le traumatisme se transmet de génération en génération. Nous vous demandons de nommer le crime et de condamner l’État belge », s’est adressée à la juge Me Michèle Hirsch.