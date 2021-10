Besix va construire le musée Guggenheim d'Abou Dabi

Ce musée de 30.000 mètres carrés, à l'architecture exceptionnelle, sera le plus grand des quatre musées Guggenheim (New York, Venise et Bilbao). Sa construction durera 44 mois et commencera avant la fin de 2021 pour s'achever en 2025.

Le contrat, d'une valeur de 920 millions de dollars, a été attribué à Six Construct, une filiale du groupe Besix, et à Trojan General Contracting LLC. Les deux partenaires se chargeront de tous les travaux de construction, à l'exception des fondations, qui ont déjà été réalisées.