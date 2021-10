"Les banques ignorent l'impact du plastique dans leurs investissements" (Fairfin)

Fairfin a mis sous la loupe les investissements des banques belges dans le secteur alimentaire pour le compte de l'organisation environnementale ClientEarth.

Il apparaît que sept institutions actives en Belgique (Deutsche Bank, KBC, ING, BNP Paribas, Candriam, Argenta et Triodos) ont investi au total 78 milliards d'euros entre 2015 et 2021 dans des entreprises comme AB Inbev, Danone, Coca-Cola, Carrefour et Delhaize, soit d'énormes consommateurs de plastiques jetables.