Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 progresse dans le sillage de ses voisins européens

Recticel (15,98) progressait de 1,4% supplémentaire en compagnie de Euronav (8,88) et Exmar (4,65), positives de 2%. Barco (18,64) rebondissait de 3,4%, CFE (90,60) et Shurgard (50,40) s'appréciant de 2% et 1,3%. MDxHealth (1,20) et Acacia Pharma (1,86) rebondissaient de 6,2% et 4,3%, Fagron (15,72) regagnant 2,1% alors que Nyxoah (22,20) et Celyad (3,71) reculaient de 2,6% et 2%.

L'euro s'inscrivait à 1,1617 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1569 la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 9,55 USD à 1.797,15 USD et le lingot se négociait autour de 49.765 euros, en progrès de 55 euros.