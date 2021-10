Un cadavre et ses trois épouses chez les mormons

Rachel, Emily et Tina sont les trois épouses de Blake Nelson, mormon radical. Quand on retrouve son cadavre, elles sont les premières suspectes…

Rachel, Emily et Tina : trois femmes, trois épouses pour un même homme. Et trois suspectes lorsque le corps de Blake Nelson, leur mari, est retrouvé près de la rivière où il avait l’habitude d’aller à la pêche. D’autant plus suspectes que Blake et ses épouses vivaient dans une vieille baraque, loin de tout, au beau milieu du désert en Utah. Sans lien avec le monde extérieur, sans visite de qui que ce soit. À l’écart du monde car, même chez les mormons, le mariage plural est interdit depuis plus d’un siècle.