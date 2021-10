Abou Dabi: un contrat à 920 millions de dollars pour une entreprise belge

Le groupe belge Besix a remporté le contrat pour la construction d’un musée Guggenheim à Abou Dabi, la capitale des Émirats arabes unis, a appris jeudi l’agence Belga à bonnes sources.

Ce musée de 30.000 mètres carrés, à l’architecture exceptionnelle, sera le plus grand des quatre musées Guggenheim (New York, Venise et Bilbao). Sa construction durera 44 mois et commencera avant la fin de 2021 pour s’achever en 2025.