Quatre prénoms sur une carte postale

Sur la couverture du roman d’Anne Berest, l’illustration, une carte postale, répète le titre : La carte postale, avec article défini. La redondance est volontaire et l’importance du document ne peut nous échapper. Arrivé le 6 janvier 2003 chez Lélia, la mère de l’autrice, il porte quatre prénoms, écrits les uns en dessous des autres : Ephraïm, Emma, Noémie, Jacques. Les prénoms « de ses grands-parents maternels, de sa tante et de son oncle. Tous les quatre avaient été déportés deux ans avant sa naissance. Ils étaient morts à Auschwitz en 1942. Et ils resurgissaient dans notre boîte aux lettres soixante et un ans plus tard. »

Un rappel inquiétant, comme une menace. Une « horreur », le premier mot qui vient à Lélia en guise de commentaire. Une interrogation surgit : qui a envoyé ça ? Et une autre : pourquoi ?