La forêt résiliente devient une réalité en Wallonie

Avec les « arboretums du futur » et l’appel à projets « forêt résiliente », les propriétaires et gestionnaires forestiers wallons se lancent concrètement dans la plantation de notre forêt de demain.

Avec les diverses maladies qui frappent nos arbres ces dernières années, dont l’épidémie du scolyte de l’épicéa est sans doute la plus marquante visuellement et économiquement, il était temps de repenser notre forêt de demain. C’est dans cet esprit que la Société Royale Forestière de Belgique a initié voici trois ans les « arboretums du futur », des parcelles ciblées destinées à tester en grandeur nature de nouvelles variétés d’essences forestières, à l’image du cèdre de l’Atlas, du cyprès de Lawson ou du pin de Corse, partout en Belgique, sous des altitudes et qualités de sols variées, afin de mieux cerner ce qui pourrait aider notre forêt à mieux vivre demain. Une troisième saison de plantation aura lieu cet hiver.