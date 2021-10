Budget fédéral - Le syndicat socialiste des transports mécontent en matière de commerce électronique

Dans le cadre de son accord budgétaire, le gouvernement du Premier ministre Alexander De Croo souhaite développer le travail de soir, de nuit et de week-end dans le secteur du commerce électronique. Les partenaires sociaux devront se concerter sur la question.

"Mais sous la pression d'une fédération patronale, Comeos (qui représente principalement les chaînes de distribution, ndlr), M. De Croo annonce que la décision finale sera prise par le gouvernement si la concertation échoue. Le travail de nuit et le travail de week-end dans le secteur doivent se faire à tout prix quoi qu'il en soit", dit l'UBT. "Cependant, le gouvernement doit prendre conscience que Comeos ne représente qu'une partie du secteur. Le commerce électronique est aussi - et surtout - effectué par des entreprises du secteur du transport et de la logistique, où les accords nécessaires ont déjà été conclus à cet égard."