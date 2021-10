Patrimoine: la vente d’un livre ancien ravive la querelle de Sainte-Begge

Ce n’est qu’un petit livre ancien in-octavo sans grande valeur marchande, mais lorsqu’il s’est retrouvé au printemps sur diverses plates-formes de vente, il a déclenché un cataclysme à l’hôtel de ville d’Andenne. Et pour cause : comment un livre manuscrit polychrome de 1627, rassemblant près de trois cents pages de chants religieux dont plusieurs dédiés explicitement à sainte Begge, a-t-il pu quitter la collégiale d’Andenne, échapper à tout inventaire moderne et se retrouver offert aux enchères fin juin à Amsterdam ? Pour le bourgmestre d’Andenne Claude Eerdekens (PS), n’est-ce pas la meilleure preuve que la fabrique d’église et l’évêché de Namur sont incapables de protéger les biens de la collégiale Sainte-Begge ?