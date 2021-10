C'est parti pour la 9e édition du Waterloo historical film festival

Ils départageront les huit films historiques sélectionnés pour la compétition officielle et ont déjà visionné ensemble l'un d'entre eux, Olga d'Elie Grappe (Suisse/Ukraine) jeudi matin. Dimanche soir, lors de la cérémonie de clôture, ils attribueront des Clions (contraction de Clio, la muse de l'histoire, et du Lion de Waterloo) au meilleur film, au meilleur comédien, à la meilleure comédienne, et aux meilleurs décors et costumes.

Le Festival du film historique de Waterloo (www.wahff.be) comporte également une compétition pour les documentaires avec un jury spécifique. Deux invités sont annoncés pour cette édition: l'historien David Chanteranne (Paris-Sorbonne) et la chanteuse française d'origine italienne Sio.