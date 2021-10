«Les yeux rouges»: regarder le cyberharcèlement dans le blanc (purulent) des yeux

Il l’écoutait à la radio. Il appréciait ses chroniques. Il avait perçu comme une fêlure dans son regard. Alors il lui avait envoyé un message privé sur Facebook. Au début, le ton était policé. En apparence aussi inoffensif que les LOL et les émojis clin d’œil qu’il glissait dans ses commentaires. Certains signes pourtant auraient dû l’alerter. Le déferlement crescendo des messages, ses « like » compulsifs, son comportement de plus en plus intrusif. Mais voilà, il la flattait. Et puis, ils avaient 48 amis en commun, de quoi avoir confiance, non ? Voilà comment Myriam Leroy a mis le pied dans l’engrenage, ou plutôt les doigts sur un clavier glissant. Un calvaire psychologique de quatre ans qu’elle a exorcisé dans un roman, Les yeux rouges , aujourd’hui adapté au théâtre dans une mise en scène de Véronique Dumont.