Russie: Iakoutsk, la ville rebelle qui vote contre le Kremlin de Poutine

Aux législatives, le mois dernier, la capitale de Iakoutie, immense région autonome au milieu de la « Russie du froid », a voté contre le parti du président. Et pour… les communistes.

A Iakoutsk, ils votent Staline pour mieux protester contre le régime de Poutine. Dans la capitale de Iakoutie, cette région subpolaire russe grande comme cinq fois la France avec un million d’habitants et autant de lacs, avec des températures tombant à -40 degrés Celsius, les habitants savent se montrer résolus mais patients. A la surprise générale, aux dernières législatives, ils ont cependant infligé un camouflet au Kremlin de Vladimir Poutine. Le 19 septembre, alors que Russie Unie, le parti des autorités, l’a une nouvelle fois largement emporté dans le pays, les communistes se sont imposés dans les urnes en Iakoutie. Avec 35 % des voix dans la région et même un peu plus dans la capitale, doublant ainsi leur score par rapport au précédent scrutin pour réussir à devancer Russie Unie.