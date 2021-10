Dans LéNA cette semaine: Yuval Noah Harari part en guerre contre les géants du web

Cet historien israélien de 45 ans, l’un des plus grands intellectuels, philosophes et vulgarisateurs contemporains, fait son grand retour avec le deuxième tome de la version roman graphique de son best-seller Sapiens , un extraordinaire voyage dans l’histoire – et le futur – de l’humanité. Dans le roman graphique de Sapiens, les inégalités sont les protagonistes du dernier chapitre, où une détective enquête sur ce qu’elle appelle « l’un des pires crimes de l’humanité ». « L’histoire a démontré que depuis la révolution agricole, il a été impossible de mettre en place une société juste et égale », confirme Yuval Noah Harari. « Le principal problème aujourd’hui réside dans la concentration du pouvoir des géants du web, et surtout dans les big datas. Si les inégalités résidaient autrefois dans les possessions foncières, elles résident aujourd’hui dans les big datas. Le fait que ces énormes quantités de données soient aux mains de Facebook, Google, Alibaba, etc., est extrêmement dangereux. Si on ne les arrête pas maintenant, les inégalités pourraient aboutir à l’avènement d’un nouveau colonialisme, de nature numérique. »

