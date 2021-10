Coldplay annonce une tournée mondiale «durable», dont 2 dates à Bruxelles

Alors que le 9e album de Coldplay, « Music of The Spheres », sort ce vendredi, le groupe a annoncé une tournée mondiale « durable », dont deux dates au Stade Roi Baudouin, les 5 et 6 août 2022. « Nous sommes conscients que la planète fait face à une crise climatique. Nous avons passé les deux dernières années à consulter des experts environnementaux pour rendre cette tournée aussi durable que possible, et pour exploiter le potentiel de cette tournée pour faire avancer les choses », a expliqué le groupe.