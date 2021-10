Tadej Pogacar ravi du parcours du Tour de France 2022: «Ça va être une course incroyable»

« J’ai hâte d’en prendre le départ. J’ai déjà gagné à la Planche des Belles filles (le contre-la-montre de l’avant-dernière étape en 2020, NDLR). Ce sera une étape dure, on ne sait jamais ce qu’il peut s’y passer. Mais ce sera encore loin de la fin. J’y ai de grands souvenirs, je me souviens de chaque instant de la montée, je suis impatient de la grimper à nouveau. Cela va être une course incroyable », a ajouté le pensionnaire de la formation UAE Emirates.

’Pogi’ a ensuite évoqué la pression inhérente à la défense de sa couronne. « Il y a beaucoup de prétendants, on en parlera quand on y sera. Je viens de finir la saison, j’ai besoin de repos avant de commencer à penser à 2022. Il y a un peu plus de pression quand on a déjà gagné, c’est sûr », a-t-il ponctué.