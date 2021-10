Tour de France 2022: Julian Alaphilippe annonce «une première semaine palpitante»

« Il y a différents terrains d’expression, un contre-la-montre, des étapes de bordures, les pavés, des arrivées pour les puncheurs, c’est sûr qu’il y aura du mouvement », a déclaré le pensionnaire de l’équipe belge Deceuninck-Quick Step.

« J’ai hâte de faire les recos (reconnaissances) et voir ce qu’on va pouvoir préparer pour ce Tour. La première impression donne envie », a ajouté celui qui a remporté six étapes du Tour depuis 2018 et porté le maillot jaune à dix-huit reprises.