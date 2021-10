Pedri prolonge au FC Barcelone jusqu’en 2026: sa clause libératoire s’élève dorénavant à un milliard d’euros

Transféré en 2019 mais arrivé en Catalogne en août 2020 après un prêt d’un an dans son club formateur de Las Palmas, Pedri est devenu l’un des pions majeurs du jeu barcelonais lors de la défunte saison. Malgré son jeune âge, il a été le joueur le plus utilisé avec 53 apparitions, compilant 4 buts et 6 assist.

Actuellement blessé, il a aussi participé à l’Euro et aux JO avec l’Espagne, portant son total à 74 matches sur la saison, le plus haut total en Europe.