Matthias Casse a déjà faim de judo

Deux mois et demi après avoir décroché le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, Matthias Casse fait son grand retour en compétition. Le judoka belge de 24 ans retrouvera en effet les tatamis mondiaux ce dimanche au Grand Chelem de Paris.

Paris reste un rendez-vous marquant dans la jeune carrière de Matthias Casse, le natif de Mortsel y ayant décroché sa première breloque dorée en Grand Chelem. « Nous étions alors dans une autre situation et en pleine préparation des Jeux de… 2020 », se souvenait-il. « Cette fois-ci, ce tournoi se déroule après les Jeux, avec moins de rythme et de combats dans les jambes. Ce qui m’importera le plus sera de retrouver des sensations avant de penser au résultat. »