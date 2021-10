2. Frais de fonctionnement

Le même gouvernement en remet une couche : « Ce plan d’investissement fédérateur doit être l’occasion d’une évolution apaisée du paysage de notre enseignement, respectueuse des spécificités des uns et des autres et favorisant les synergies pour une utilisation plus rationnelle et efficace des moyens publics. Il doit permettre d’amorcer des réformes importantes, notamment sur la question du financement des frais de fonctionnement des établissements scolaires ou encore celle des différents fonds des bâtiments scolaires ».

De là à comprendre que l’on va corriger en 2022 la différence (jugée discriminatoire par la Cour constitutionnelle) de traitement entre un enfant de l’officiel et celui du libre ou du communal ? On n’en est pas encore là mais, nous explique un porte-parole, l’exécutif veut, à travers ces mesures sur les bâtiments scolaires témoigner de sa bonne volonté pour résoudre prochainement cette question. Comprenez : on va en discuter en 2022 pour application en septembre 2023.